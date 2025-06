Argentina é palco de protestos contra austeridade do governo Milei

Os profissionais de saúde do hospital infantil Garrahan, de Buenos Aires, reivindicaram aumentos salariais. Liderados por médicos residentes, todos os cerca de 4.000 funcionários do hospital participaram do protesto e iniciaram uma greve de 24 horas.

Na versão do governo, a greve é promovida por "alguns poucos sindicalistas privilegiados".

Os residentes do Garrahan recebem mensalmente salários de cerca de US$ 600,00 (algo em torno de R$ 3.300,00) mensais.

Na Argentina, uma família precisa receber, no mínimo, US$ 1.000,00 mensais para não ser considerada pobre.

Desemprego

O presidente Milei viu o desemprego subir para 7,9% no primeiro trimestre de 2025. Isso significa um índice 1,5% maior do que o registrado no trimestre anterior. Uma das consequências é que parte da população argentina teve o poder de compra reduzido, principalmente entre funcionários públicos e aposentados.