Com medo do desaparecimento de arquipélago do Pacífico, moradores de Tuvalu querem migrar para Austrália

Quase um terço dos habitantes de Tuvalu, arquipélago do sudoeste do Pacífico ameaçado pela elevação do nível dos oceanos, busca obter visto para viver na Austrália, segundo dados oficiais obtidos pela AFP. Mais de 3 mil tuvaluanos se registraram para o primeiro sorteio que concederá 280 vistos, de acordo com números fornecidos pelo programa australiano ? o que representa quase um terço dos cerca de 10 mil habitantes do arquipélago.

A Austrália prevê conceder, anualmente, 280 vistos a cidadãos de Tuvalu ameaçados pela elevação do nível do mar, como parte de um tratado bilateral assinado em 2024, chamado "União Falepili".

Um porta-voz do ministério australiano das Relações Exteriores e Comércio classificou o tratado como "o primeiro acordo desse tipo no mundo", permitindo aos tuvaluanos uma "mobilidade com dignidade diante do agravamento das mudanças climáticas". Como parte do tratado, a Austrália criou uma nova categoria de visto exclusivamente para cidadãos adultos de Tuvalu.