Europeus se dobraram diante de Trump em cúpula da OTAN

O jornal defende Rutte, criticado por "se ajoelhar" diante de Trump, dizendo que o chefe da OTAN se esforça para limitar os estragos dentro da Aliança e evitar retrocessos sobre as principais questões: a definição da ameaça russa, o apoio à Ucrânia e a solidariedade entre os aliados. Porque para a Europa, as tensões no Oriente Médio são importantes, mas a guerra na Ucrânia continua sendo a principal preocupação.

O Libération lembra que até o último minuto o suspense foi mantido sobre a Cúpula da Otan. Meses de trabalho e a segurança de 450 milhões de europeus dependiam do humor do chefe de Estado americano. Mas a boa disposição de Trump trouxe alívio aos aliados e o risco de uma retirada brutal do apoio de Washington à aliança foi afastado.

O jornal reconhece que o aumento nas despesas militares de 2% para 3,5% vai representar um esforço extremamente difícil para os países europeus, mas acaba com um sistema imperfeito, que contava exageradamente com as contribuições dos Estados Unidos.