Impulsionado por crises, mercado global de cocaína bateu os próprios recordes

A produção, as apreensões e o consumo de cocaína atingiram seus maiores picos em 2023, impulsionados por um crime organizado fortalecido pelas crises, segundo o relatório anual do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), divulgado nesta quinta-feira (26). Segundo o documento, a cocaína é o mercado de drogas ilícitas que mais cresce no mundo, com destaque para a expansão de mercados de drogas, antes concentrada na América Latina, para a Ásia e a África, e também para a Europa Ocidental.

"A cocaína é o mercado de drogas ilícitas que mais cresce no mundo", afirma o órgão, sediado em Viena, Áustria, em comunicado. A produção aumentou quase 34% em um ano, impulsionada pela expansão das plantações ilegais de coca na Colômbia. As apreensões cresceram 68% no período de 2019 a 2023, e o número de usuários passou de 17 milhões para 25 milhões em dez anos, detalha o UNODC.

Apesar disso, em termos de renda global, a cannabis ainda é droga a mais lucrativa, fornecendo 39% dos lucros. Segundo os dados, a cocaína chega a 37% e a heroína 17%. Na União Europeia, o narcotráfico movimentou € 31 bilhões em 2021, equivalente a 0.3% do PIB.