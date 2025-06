"O programa nuclear do Irã sofreu danos enormes", afirma diretor da AIEA em avaliações iniciais

Na quarta-feira (25), Rafael Mariano Grossi já havia afirmado ao canal France 2 que cooperação do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica em relação ao seu programa nuclear continua sendo "uma obrigação", mesmo após o Parlamento iraniano votar pela suspensão dessa colaboração.

"A cooperação do Irã conosco não é um favor, é uma obrigação legal, enquanto o Irã continuar sendo um país signatário do Tratado de Não Proliferação (TNP)", esclareceu ele, ao mesmo tempo em que surgem questionamentos sobre a localização ou possível destruição, em ataques israelenses, de cerca de 400 kg de urânio altamente enriquecido.

Leia também"Não sabemos onde está o urânio", diz embaixador de Israel, que considera ataque dos EUA ao Irã um sucesso

"A agência, a AIEA, perdeu a visibilidade sobre esse material a partir do momento em que as hostilidades começaram. (...) Não quero dar a impressão de que está perdido ou escondido", acrescentou. "Assim que as hostilidades cessarem, e especialmente considerando a sensibilidade em torno desses materiais, acredito que é do interesse de todos que possamos retomar nossas atividades o mais rápido possível", completou.

Questionado sobre as declarações de Donald Trump, que afirmou que o programa nuclear iraniano foi atrasado por várias "décadas" devido aos ataques americanos, Grossi respondeu: "Essa abordagem cronológica sobre armas de destruição em massa não me inspira muita confiança (...) Imagino que seja uma avaliação política".