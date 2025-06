Socialista e muçulmano, Zohran Mamdani pode fazer história se for eleito prefeito de Nova York

Segundo analistas, Mamdani se destacou por falar de dinheiro do jeito que o povo fala ? com exemplos do dia a dia, como o preço do aluguel, da feira e do transporte. Ele não ficou apenas nas teorias econômicas: desceu ao nível do cidadão comum.

Esse foco na economia é visto, até mesmo por democratas que não o apoiaram, como uma grande lição. Ele mostrou que, para conquistar a confiança do eleitor, é preciso falar da vida real ? e propor soluções concretas e compreensíveis.

Divisão da comunidade judaica

Mamdani é um crítico aberto da política de Israel e defensor do movimento BDS, que propõe boicote ao governo israelense. Mesmo assim, ele venceu as primárias democratas em Nova York, que é justamente a cidade com a maior população judaica do mundo fora de Israel.

Essa vitória revela uma ruptura crescente dentro do Partido Democrata ? e também entre os próprios judeus americanos. Enquanto uma parte da comunidade continua apoiando candidatos mais alinhados a Israel, outra, especialmente entre os mais jovens e progressistas, começa a aceitar vozes mais críticas, como a de Mamdani.

Apesar das polêmicas, Mamdani conquistou o apoio de nomes importantes do próprio eleitorado judeu, como o vereador Brad Lander e até do deputado Jerrold Nadler, uma das figuras mais proeminentes da comunidade judaica em Nova York. Nadler declarou que os dois vão trabalhar juntos contra todas as formas de ódio e intolerância.