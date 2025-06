Tempestades provocam duas mortes na França e causam transtornos no tráfego aéreo e ferroviário

As fortes tempestades que atingiram muitas regiões do país na noite de quarta-feira (25) e no início da madrugada de quinta-feira (26) fizeram estragos e deixaram um cenário de caos. Com ventos de 100 km/h, as chuvas provocaram a morte de duas pessoas e deixaram outras 17 feridas. As informações foram divulgadas no relatório do Departamento de Segurança Civil francês.





Uma das vítimas foi menino de 12 anos, atingido por uma árvore que caiu em Montauban, a 625 quilômetros ao sudeste de Paris, durante a tempestade.

Em Mayenne, a 250 quilômetros a oeste da capital francesa, uma árvore caiu numa estrada durante a tempestade e foi atingida por um quadriciclo. O homem que guiava o veículo a motor morreu no acidente.