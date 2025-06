Vida começa a voltar ao normal em Teerã após bombardeios e Ali Khamenei minimiza ataque dos EUA

A Casa Branca confirmou a existência do relatório, mas classificou o documento como "completamente equivocado". O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, criticou a mídia por noticiar o documento. "O presidente Trump criou as condições para encerrar a guerra. Dizimou, aniquilou ou destruiu, escolham a palavra, as capacidades nucleares do Irã", disse Hegseth.

Minimizando o inimigo

O Irã respondeu aos ataques americanos na segunda-feira com mísseis contra Israel e uma base americana no Catar, antes do cessar-fogo indicado por Donald Trump, que entrou em vigor na terça-feira.

Para Ali Khamenei, o presidente dos EUA também busca "minimizar o impacto do ataque iraniano à base aérea de Al-Udeid, a maior instalação militar dos americanos no Oriente Médio".

Segundo o aiatolá, a resposta iraniana causou mais danos que o ataque norte-americano.

Washington busca acordo com Teerã

"Conversaremos com o Irã na próxima semana e podemos assinar um acordo", disse Trump. Teerã, que reafirmou seus "direitos legítimos" de desenvolver um programa nuclear civil, nega qualquer desejo de adquirir armas nucleares. As autoridades iranianas afirmaram estar prontas para retomar as negociações com Washington, que foram interrompidas pela guerra.