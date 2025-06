Cúpula da UE termina com críticas da Espanha à inação frente a Israel e extensão de sanções contra a Rússia.

Um dia após a Cúpula da Otan, líderes europeus se reuniram em Bruxelas para o último Conselho Europeu antes do recesso do verão. A agenda do encontro, que terminou nesta sexta-feira (27), incluía tópicos como Ucrânia, Gaza, sanções contra a Rússia e imigração, além de como chegar a um acordo comercial com os EUA antes do prazo imposto por Trump para impor tarifas retaliatórias. A UE também prometeu apoio aos países com dificuldade orçamentária em atingir a meta de 5% com gastos em defesa.

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

Em Bruxelas, os líderes europeus apelaram para um cessar-fogo imediato e pediram a Israel o fim do bloqueio para a entrada de comida e ajuda humanitária no território palestino. Eles lamentaram a "grave situação humanitária em Gaza, o número inaceitável de vítimas e os níveis de fome", mas evitaram mencionar as graves violações dos direitos humanos feitas por Israel em Gaza.