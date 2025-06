EUA e China avançam em acordo de exportações de terras raras e tarifas recíprocas

Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo sobre a aceleração das exportações de terras raras, declarou nesta sexta-feira (27) o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. O compromisso deve aliviar ainda mais as tensões entre os dois países, já que a China havia suspendido em abril as entregas minerais e ímãs em represália às tarifas americanas chamadas de "recíprocas".

A decisão atrapalhou as cadeias de abastecimento de montadoras de automóveis, indústrias aeroespaciais, empresas de semicondutores e companhias de defesa em todo o mundo. "Estou agora certo, como combinado, de que os ímãs circularão", garantiu Bessent.