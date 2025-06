França aumenta pressão para bloquear acordo UE-Mercosul defendido por Bruxelas

O presidente Emmanuel Macron voltou a reafirmar, nessa quinta-feira (26), sua oposição ao acordo UE-Mercosul, julgando o tratado "inaceitável em seu estado atual". Já o chanceler alemão Friedrich Merz defende o texto, cujo processo de ratificação será lançado em breve por Bruxelas.

As declarações foram feitas no final da cúpula europeia nessa quinta-feira, em Bruxelas. O encontro foi uma oportunidade para avaliar a posição e o nível de resistência da França e de outros países do bloco ao acordo concluído em dezembro entre os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) e a Comissão Europeia depois de mais de 20 anos de negociações.

No final da cúpula, Emmanuel Macron reiterou que o tratado é inaceitável "no estado atual" para a França, insistindo na necessidade de complementá-lo. A pressão suplementar do presidente francês acontece no momento em que a Comissão Europeia se prepara para iniciar o processo de ratificação do texto.