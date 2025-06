França: prefeituras içam bandeiras palestinas ou israelenses, desafiando neutralidade do serviço público

Prefeituras em diversas cidades da França têm se tornado palco de um intenso debate jurídico e político ao hastearem bandeiras estrangeiras em seus edifícios, em um sinal de apoio ou solidariedade a nações em conflito. Na quinta-feira (26), o tribunal administrativo de Estrasburgo ordenou que a prefeitura de Besançon retirasse a bandeira palestina da fachada, e também exigiu a remoção da bandeira israelense da prefeitura de Nice. As ações ilustram a complexidade dessa questão no contexto da legislação francesa.

A prefeitura de Besançon, sob a liderança da prefeita Anne Vignot, do partido Les Ecologistes [Os Ecologistas], decidiu içar a bandeira da Palestina na segunda-feira (23), na Esplanada dos Direitos Humanos, em frente ao edifício municipal, relata o site da FranceInfo. Segundo um comunicado da prefeita, a iniciativa visava reafirmar "o apelo por um cessar-fogo imediato e pelo reconhecimento do Estado Palestino", além de expressar "solidariedade e fraternidade com todos os povos".

Esse gesto simbólico surgiu em meio a uma alarmante situação humanitária na Faixa de Gaza, onde, desde o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, mais de 56 mil palestinos, em sua maioria civis, morreram, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas para Gaza, considerados confiáveis pela ONU. O comunicado da prefeitura de Besançon enfatizou a "magnitude das necessidades humanitárias e das violações da dignidade humana".