Imagens de brasileira viva após queda em vulcão poderiam contrariar laudo da autópsia

A família Marins foi informada, criou um perfil no Instagram pedindo agilidade no resgate e o drama da brasileira provocou uma comoção nacional, com repercussão no estrangeiro. O pai de Juliana está na Indonésia e aguardava o resultado da autópsia para poder tentar levar o corpo de volta ao Brasil.

A família voltou a criticar nessa quinta-feira a lentidão da operação de resgate, denunciando "negligência" e antecipando que deveria entrar na Justiça. Os familiares acreditam que Juliana poderia ter sido salva se tivesse sido alcançada em algumas horas, e não dias.

A advogada francesa, Joana Viegas, especialista em seguros, disse à RFI que as imagens mostrando a jovem turista viva após a queda podem servir de contraprova ao resultado da autópsia em um eventual processo. Mas para isso, as horas exatas da queda e das filmagens têm de ser determinadas com precisão.

Segundo a advogada, as declarações de turistas que teriam conversado, visto ou ouvido Juliana ainda viva no penhasco não tem nenhum valor jurídico, pelo menos no direito francês.

Desafios do resgate segundo Indonésia

O diretor da agência nacional de busca e salvamento da Indonésia, Mohammad Syafii, se reuniu na noite desta quarta-feira com a família para explicar os desafios do resgate. As autoridades locais afirmaram que a operação de busca foi realizada de acordo com os procedimentos padrões e negaram as críticas de que o processo tenha sido lento.