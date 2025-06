Irã organiza funerais nacionais "históricos" em homenagem a mortos em guerra com Israel

O Irã realizará neste sábado (28), em Teerã, funerais nacionais considerados "históricos" para altos oficiais e cientistas ligados ao programa nuclear, mortos durante a guerra iniciada por Israel em 13 de junho.

As cerimônias começam às 8h (4h30 no horário de Brasília), na praça Enghelab (Revolução), no centro da capital iraniana.

Segundo Mohsen Mahmoudi, autoridade religiosa da província de Teerã, a cerimônia será breve e seguida pelos cortejos até a praça Azadi (Liberdade), a 11 km de distância.