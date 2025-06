Médicos Sem Fronteiras pede fim de distribuição de ajuda a Gaza por agência apoiada por Israel e EUA

Dadas as restrições impostas por Israel à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso ao terreno de guerra, a AFP não pode verificar de forma independente os balanços fornecidos pelas organizações que atuam no local.

A fundação, que recorre a contratados armados para assegurar a segurança de seus centros, nega qualquer incidente dentro de suas instalações.

Esse dispositivo "é uma simulação de distribuição alimentar que gera massacres em série e deve ser imediatamente interrompido", denuncia a MSF, alegando que força os palestinos "a escolher entre morrer de fome ou arriscar a vida por uma quantidade insignificante de comida".

Esse caos impede que mulheres, crianças, idosos ou pessoas com deficiência tenham acesso à ajuda humanitária, alerta a ONG.

Bloqueio humanitário

Israel impôs, no início de março, ao território palestino, um bloqueio humanitário que causou gravíssimas carências de alimentos, medicamentos e outros bens de primeira necessidade. O bloqueio foi apenas parcialmente flexibilizado no final de maio, data em que a fundação GHF iniciou suas distribuições.