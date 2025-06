Nova onda de calor "excepcional" na França pode elevar temperaturas acima dos 40°C

Le Monde destaca outra consequência do aumento das temperaturas: a seca que avança no país e atinge diversas regiões da França. Com o calor do começo do verão, a previsão é que falte água em diversas localidades nos próximos meses. As restrições de uso já são aplicadas em 3,5% do território francês e, nos últimos dias, os decretos incitando moradores à vigilância e redução do consumo se multiplicaram.

Mesmo nas úmidas regiões norte e noroeste da França, as chuvas foram raras na primavera e 40% dos lençóis freáticos do país estão abaixo do nível normal.