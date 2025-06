O que o casamento monumental de Jeff Bezos em Veneza diz sobre nova tendência entre ultra-ricos

A festa de casamento gigantesca do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e a ex-apresentadora Lauren Sánchez, nesta sexta-feira (27), causa polêmica em Veneza, Itália. Por se tratar de um evento voltado para os ultra-ricos que, de certa forma, revolta muitos dos cerca de 50 mil venezianos, que habitam o centro histórico da pitoresca cidade italiana, conhecida mundialmente pela beleza e peculiaridade de sua arquitetura.

Em entrevista à RFI, o doutor em geopolítica e correspondente do jornal italiano Avvenire em Paris, Daniele Zappala, acredita que a grandiosidade do evento acirra ainda mais a divisão entre os que defendem a preservação de Veneza com foco na sustentabilidade, e aqueles, como o atual prefeito conservador, Luigi Brugnaro, que vê a festa de Bezos "como uma vitrine extraordinária para promover ainda mais a cidade".

Os habitantes mais revoltados são aqueles que já haviam testemunhado a chegada de enormes navios de cruzeiro, que causam um impacto significativo na cidade considerada extremamente frágil. Essa polêmica já dura mais de uma década, mas diante de um evento realmente gigantesco, o tema voltou à tona.