OMS divulga novo relatório sobre origem da Covid-19: "nenhuma hipótese pode ser descartada"

A principal agência de inteligência dos EUA, a CIA, também estimou, em janeiro, "com baixo grau de confiança que uma origem da pandemia de Covid-19 ligada a pesquisas é mais provável do que uma origem natural". A China considerou essa hipótese "extremamente improvável".

Em 2021, uma missão de um mês composta por especialistas enviados pela OMS à China parecia excluir a hipótese de que o vírus pudesse ter escapado do Instituto de Virologia de Wuhan. No entanto, os membros da comitiva só puderam entrar na China mais de um ano após o início da epidemia.

As conclusões da missão foram recebidas com cautela, ou mesmo ceticismo, especialmente nos Estados Unidos. O diretor-geral da OMS rapidamente retomou o debate, afirmando já naquela época que "todas as hipóteses continua sobre a mesa". Mais uma vez, ele lamentou a escassez de dados recebidos.

Falta de informação

A OMS solicitou à China "o compartilhamento de centenas de sequências genéticas de pessoas infectadas com Covid-19 no início da pandemia, informações mais detalhadas sobre os animais vendidos nos mercados de Wuhan, bem como dados sobre os trabalhos realizados e as condições de biossegurança nos laboratórios da cidade".

No entanto, "até hoje, a China não compartilhou essas informações com a OMS ou com o grupo consultivo", afirma a organização em comunicado.