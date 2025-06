UE ameaça multar Meta, que propõe acesso pago ao Facebook e Instagram sem publicidade

"Tendo isso em mente, consideraremos os próximos passos, incluindo o lembrete de que isso pode levar à aplicação de multas diárias a partir de 27 de junho de 2025, conforme indicado na decisão de não conformidade", acrescentou a Comissão Europeia.

Desde novembro de 2023, a Meta propõe aos usuários do Facebook e do Instagram na União Europeia duas opções de acesso: uma gratuita com coleta de dados para propor anúncios, e outra paga, sem publicidade.

Versão paga apresenta diferenças surpreendentes

O valor da mensalidade é de cerca de € 10 (cerca de R$ 65 na cotação do dia), dependendo do número de dispositivos associados às contas nas redes sociais. O modo de assinatura paga não está disponível no Brasil ou nos Estados Unidos.

A reportagem da RFI testou o pacote e a diferença é surpreendente. Sem o rastreamento publicitário, diminuem também as tentativas de golpe e as ligações de telemarketing. Entretanto, após o primeiro ano de uso da assinatura, o valor proposto pelo serviço é três vezes mais caro.

A Comissão Europeia já multou a Meta em € 200 milhões por considerar que o modelo não está em conformidade com a Lei dos Mercados Digitais (DMA).