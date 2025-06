Catar diz que cessar-fogo entre Israel e Irã é oportunidade de trégua em Gaza

Majed al-Ansari explicou que não havia uma rodada de negociações em andamento entre as partes, mas que o Catar estava "fortemente envolvido em discussões com cada lado separadamente". Os mediadores estão há meses em negociações com Israel e o Hamas com o objetivo de encerrar a guerra.

Uma trégua de dois meses, acordada quando Trump assumiu o cargo em janeiro, fracassou em março, com Israel intensificando suas operações militares na Faixa de Gaza. "Vimos a pressão americana e o que ela pode realizar", disse Ansari, referindo-se à trégua de janeiro que resultou na libertação de dezenas de reféns mantidos pelo Hamas em troca de centenas de prisioneiros palestinos.

Nova trégua aguardada

No contexto da pressão dos Estados Unidos por um cessar-fogo entre Israel e o Irã, ele disse que não é "exagerado" pensar que a pressão de Washington possa garantir uma nova trégua em Gaza.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com eles para garantir que a comunidade internacional como um todo, e os Estados Unidos em particular, exerçam a pressão necessária para trazer ambos os lados à mesa de negociações", disse o porta-voz. Em relação ao ataque iraniano a uma base militar americana no Catar na última segunda-feira (24), Ansari declarou que, enquanto os líderes do Catar analisavam como responder ao ataque em seu território, o presidente americano ligou para o emir do Catar para lhe dizer: "Há uma possibilidade de estabilidade regional (...) e Israel concordou com um cessar-fogo".

"O Catar poderia ter decidido intensificar a tensão", disse Ansari. "Mas, como havia uma chance de paz, optamos por essa solução", acrescentou.