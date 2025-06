Forte onda de calor atinge sul da Europa com temperaturas de até 43ºC na Espanha

Em média, o número de dias e noites quentes, bem como a frequência e a intensidade das ondas de calor, aumentarão proporcionalmente ao aquecimento global, mas o aumento poderá ser de duas a três vezes maior em algumas regiões. Na França, quase todo o país estará em alerta laranja no domingo. Apenas uma estreita faixa do norte do país será poupada, de acordo com o último boletim do instituto meteorológico divulgado no sábado.

No domingo e na segunda-feira, o termômetro marcará 35°C em muitas partes do país, prometendo noites "muito desagradáveis" durante as quais a temperatura não deverá cair abaixo de 20°C, de acordo com Tristan Amm, meteorologista da Météo-France.

A causa deste novo pico na França é uma "cúpula de calor": um grande e poderoso anticiclone forma uma espécie de tampa que bloqueia o ar nas camadas mais baixas, impedindo a entrada de perturbações, enquanto o aquece gradualmente.

Em Marselha (sul), a prefeitura anunciou que as piscinas municipais terão entrada gratuita.

Calor de até 43°C

Na Espanha, várias regiões estão em alerta laranja neste sábado, com temperaturas de até 42°C em algumas áreas, segundo a Agência Meteorológica Estatal Espanhola (Aemet). O pior do episódio é esperado para domingo e, com maior incerteza, para segunda-feira, quando as temperaturas podem ultrapassar os 40°C no sudoeste do país e em partes do nordeste.