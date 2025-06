Manifestantes voltam às ruas na Tailândia para pedir saída de primeira-ministra

"Estou aqui para proteger a soberania da Tailândia e dizer que a primeira-ministra é incompetente", disse Seri Sawangmue, um manifestante de 70 anos que viajou de ônibus do norte do país durante a noite para participar do evento. "Depois de ouvir a ligação vazada, percebi que não podia confiar nela", disse ele à AFP. "Já passei por muitas crises políticas e sei aonde isso está nos levando. Ela está pronta para abrir mão da nossa soberania."

A Tailândia vive há décadas o confronto entre os "camisas amarelas", que defendem a monarquia e os militares e veem Thaksin como uma ameaça à ordem social tradicional do país, e os "camisas vermelhas", que apoiam o ex-governante.

A manifestante Jamnong Kalana, de 64 anos, disse que já foi "camisa vermelha", mas mudou de posição e agora pede a renúncia de Paetongtarn. "Sinto muita dor quando vejo um compatriota tailandês que não ama o país como eu", disse ela.

Clã Shinawatra sob tensão

Autoridades disseram que mais de mil policiais e funcionários municipais foram mobilizados para garantir a segurança do protesto. "É direito deles protestar, desde que seja feito sem violência", disse Paetongtarn Shinawatra a repórteres, antes de uma viagem ao norte do país, atingido por enchentes.

Novata na política, a primeira-ministra é alvo de uma onda de críticas e foi afastada do cargo pelo Bhumjaithai, o segundo maior partido de sua coalizão, após um telefonema ao ex-primeiro-ministro cambojano Hun Sen. A ligação telefônica entre Paetongtarn e Hun Sen, que governou o Camboja por cerca de 40 anos, visava aliviar as tensões após a morte de um soldado cambojano no final de maio, durante um tiroteio em uma área de fronteira disputada.