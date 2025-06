Multidão toma as ruas de Budapeste e desafia proibição da Parada do Orgulho LGBTQIA+

O desfile começou por volta das 15h locais, nas proximidades da prefeitura da capital húngara, decorada com as cores do arco-íris, sob um sol escaldante. Os últimos participantes chegaram ao destino cerca de quatro horas depois.

Entre os manifestantes, muitos contaram que estavam participando de sua primeira Parada do Orgulho, como Zoltan, de 66 anos:

"Tenho orgulho de ser gay e tenho muito medo de que o governo queira nos rebaixar. Estou surpreso com tanta gente aqui", disse, muito emocionado.

Marcell Szanto, estudante de 22 anos e aliado heterossexual da comunidade LGBTQIA+, descreveu a marcha como "uma experiência incrível", bem diferente do que ele chama de "ódio que normalmente caracteriza o clima na Hungria".

"Defender os direitos do povo"

"Liberdade e amor não podem ser proibidos!", dizia uma enorme faixa exibida em uma cidade em efervescência, sob vigilância policial, mas sem conflitos registrados até o momento. Os contra-manifestantes de extrema direita eram poucos.