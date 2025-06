Teerã realiza funeral de cúpula nuclear iraniana e ministro exige "tom respeitoso" de Trump para negociações

Trump disse, em uma cúpula da Otan em Haia, que as negociações seriam retomadas na próxima semana, mas Araghchi negou a intenção de Teerã de voltar à mesa de negociações com Washington.

Khamenei foi poupado de 'morte horrível e vergonhosa'

Nesta sexta, o presidente dos Estados Unidos declarou que "sem dúvida" vai considerar bombardear o Irã novamente se informações de inteligência concluírem que o país é capaz de enriquecer urânio na quantidade necessária para fabricar armas nucleares. Em um acesso de raiva em sua plataforma, Truth Social, Trump criticou severamente Teerã por afirmar ter vencido a guerra contra Israel, e anunciou que suspenderia os trabalhos sobre um possível alívio nas sanções aplicadas ao país. Nos últimos dias, o governo americano analisava as possibilidades de suspensão das sanções, uma das exigências de Teerã no longo prazo.

"Eu sabia EXATAMENTE onde ele se refugiava e não quis deixar que Israel ou as Forças Armadas dos Estados Unidos, de longe as maiores e mais poderosas do mundo, lhe tirassem a vida", postou Trump. "EU O SALVEI DE UMA MORTE MUITO HORRÍVEL E VERGONHOSA, e ele não precisa dizer 'OBRIGADO! PRESIDENTE TRUMP!", continuou. "Mas não, em vez disso, recebi uma declaração de ira, ódio e repulsa, e imediatamente abandonei todo o trabalho sobre o alívio das sanções, e mais", acrescentou Trump, exortando o Irã a voltar à mesa de negociação sobre seu programa nuclear.

Funeral de oficiais superiores e cientistas reúne multidão em Teerã

Em Teerã, o sábado é de homenagens carregadas de desejo de vingança pela morte de 60 oficiais superiores e cientistas nucleares mortos por Israel durante a guerra. Imagens exibidas pela televisão estatal mostraram uma multidão reunida no centro de Teerã em torno do cortejo fúnebre dos "mártires da guerra imposta pelo regime sionista".