Diretor da AIEA afirma que Irã pode voltar a enriquecer urânio nos próximos meses

O Irã poderá retomar a produção de urânio enriquecido em poucos meses, afirmou Rafael Grossi, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), no domingo (29), lançando dúvidas sobre a eficácia a longo prazo dos bombardeios americanos, que, segundo Donald Trump, destruíram o programa nuclear de Teerã.

"As capacidades que eles têm estão lá. Eles poderão ter, em poucos meses, eu diria, ou até menos, algumas cascatas de centrífugas girando e produzindo urânio enriquecido", disse Grossi à CBS News.

"Francamente, não se pode dizer que tudo acabou e que não sobrou nada", acrescentou, de acordo com a entrevista com Margaret Brennan no programa "Face the Nation", que vai ao ar neste domingo.