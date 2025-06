Inteligência Artificial já mente, engana e chantageia programadores

Embora a União Europeia tenha adotado uma legislação sobre o tema, ela se refere principalmente ao uso de modelos por humanos. Nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump se recusa a ouvir falar sobre regulamentação, e o Congresso pode em breve até proibir os estados de regulamentar a IA.

IA nos tribunais?

"Há muito pouca conscientização no momento", observa Simon Goldstein, que, no entanto, prevê que o problema se tornará mais prevalente nos próximos meses com a revolução dos agentes de IA, interfaces capazes de executar uma infinidade de tarefas por conta própria.

Os engenheiros estão envolvidos em uma corrida para acompanhar a IA e seus excessos, com um resultado incerto em um contexto de competição acirrada.

A Anthropic afirma ser mais virtuosa que seus concorrentes, "mas está constantemente tentando lançar um novo modelo para ultrapassar a OpenAI". Segundo Simon Goldstein, este ritmo deixa pouco tempo para possíveis verificações e correções.

"No momento, as capacidades (de IA) estão se desenvolvendo mais rápido do que a compreensão e a segurança", reconhece Marius Hobbhahn, "mas sempre conseguimos nos atualizar".