Irã expressa 'sérias dúvidas' sobre intenção de Israel de respeitar cessar-fogo

No momento da trégua, no início da semana, Teerã rejeitou o pedido da AIEA para revisitar suas instalações bombardeadas, e o ministro Araghchi criticou as "intenções maliciosas" do diretor da agência, Rafael Grossi.

Um jornal ultraconservador iraniano, Kayhan, chegou a acusá-lo de ser "um espião do regime sionista".

"Também devemos dizer oficialmente que (Grossi) será julgado e executado assim que chegar ao Irã por espionagem a serviço do Mossad e por sua participação no assassinato do povo oprimido do nosso país", ameaçou o veículo.

O chefe da diplomacia alemã, Johann Wadephul, aliado de Israel, exigiu que o Irã "cesse" suas "ameaças" contra Grossi. A diplomacia argentina também se juntou à "condenação" de Teerã. O secretário de Estado americano Marco Rubio já havia condenado no sábado, na plataforma X, declarações "inaceitáveis".

"Não, não há nenhuma ameaça" contra Grossi e seus inspetores, que "estão seguros" no Irã, afirmou o embaixador iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, neste domingo, à emissora americana CBS.

"Novo caminho" no Oriente Médio

Durante a guerra, o Irã prendeu várias dezenas de homens apresentados como espiões a serviço de Israel e apreendeu drones e armas.