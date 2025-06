Israel intensifica operações militares na Faixa de Gaza e ataques matam ao menos 17 pessoas

Operações de 'força extrema' no norte

No domingo, o exército ordenou a evacuação de vários bairros no norte da Faixa de Gaza, onde afirma estar conduzindo operações de "força extrema" contra o movimento islâmico palestino Hamas.

Após a entrada em vigor do cessar-fogo com o Irã na terça-feira (24), depois de 12 dias de conflito, o exército anunciou seu foco "mais uma vez em Gaza, para trazer os reféns de volta para casa e desmantelar o regime do Hamas".

Apesar da intensificação das operações israelenses, o presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu que um cessar-fogo entre Israel e o Hamas estava "próximo". "Acreditamos que teremos um cessar-fogo já na próxima semana", disse Donald Trump, que já havia declarado na quarta-feira que "grandes progressos" haviam sido feitos.

De acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, considerados confiáveis ??pela ONU, mais de 56.412 palestinos, a maioria civis, foram mortos na campanha de represália israelense na Faixa de Gaza até o momento.

(Com AFP)