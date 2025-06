Trump indica ter grupo de 'pessoas muito ricas' interessadas na compra do TikTok

Um acordo estava sendo trabalhado na primavera (do hemisfério norte) que transformaria as operações do TikTok nos EUA em uma nova empresa sediada no país, com participação majoritária e administrada por investidores americanos. No entanto, o plano foi arquivado depois que Pequim indicou que não o aprovaria, após o anúncio de Donald Trump de tarifas elevadas sobre produtos chineses.

"Temos (...) um comprador para o TikTok", disse o presidente dos EUA à Fox News. "Acho que provavelmente precisarei da aprovação da China. Acho que o presidente Xi provavelmente irá aprovar."

Por uma lei americana de 2024, o TikTok foi obrigado a encerrar suas operações em 19 de janeiro, a menos que a ByteDance concluísse a alienação dos ativos americanos do aplicativo ou fizesse progressos significativos em direção à venda. Donald Trump, que credita ao aplicativo o aumento de seu apoio entre os eleitores jovens durante a eleição presidencial de novembro passado, estendeu o prazo três vezes.

(Com AFP)