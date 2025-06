Dalai Lama celebra 90 anos e relança discussão sobre sua sucessão

O líder espiritual Dalai Lama disse nesta segunda-feira (30) que um sucessor será nomeado após sua morte para dar continuidade à sua luta pela liberdade do Tibete. A declaração foi feita durante a abertura das celebrações organizadas em seu refúgio no norte da Índia para comemorar seu 90º aniversário, no dia 6 de julho.

Vestido com sua tradicional túnica marrom e amarela, o líder espiritual dos tibetanos apareceu diante de milhares de membros da comunidade e apoiadores vindos de todo o mundo, reunidos em seu mosteiro em McLeod Ganj.

"Tenho 90 anos, mas continuo fisicamente bem", declarou o Prêmio Nobel da Paz, sentado entre seus fiéis. "Enquanto eu estiver vivo, continuarei me dedicando, tanto quanto possível, ao bem-estar dos outros."