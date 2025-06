Esquerda do Chile aposta em candidata comunista para enfrentar direita na próxima eleição presidencial

Ex-ministra do Trabalho do presidente Gabriel Boric, Jeannette Jara, do Partido Comunista, venceu neste domingo (29) as primárias da coalizão de esquerda governista do Chile para as eleições presidenciais. O pleito que vai escolher o próximo presidente chileno acontece em novembro deste ano.

Depois de 93% das urnas terem sido apuradas, o Serviço Eleitoral do Chile (Servel) apontou a vitória de Jeannette Jara, que recebeu 60% dos votos.

Neste pleito, a ex-ministra do Interior, Carolina Tohá, de 60 anos, ficou em segundo lugar com 27% dos votos, à frente de Gonzalo Winter (8,9%), de 38 anos, e de Jaime Mulet (2,8%), de 61 anos.