Exército de Israel investiga denúncias de crimes de guerra em Gaza, revela jornal

Segundo o Haaretz, os episódios com inúmeras vítimas nas imediações dos centros de distribuição estabelecidos pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF) foram discutidos em uma reunião. Durante o encontro, o Gabinete do Procurador-Geral Militar (MAG) de Israel orientou o Mecanismo de Avaliação de Apuração de Fatos do Estado-Maior Geral a investigar a suspeita de crimes de guerra.

Esse mecanismo é uma entidade militar independente de Israel, responsável por investigar incidentes incomuns ocorridos durante a guerra.

Oficiais de alto escalão do Comando Sul do Exército de Israel alegaram que os incidentes são episódios isolados e que as tropas só atiram contra palestinos que representam uma ameaça.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Israel Katz, condenaram a matéria, alegando que o jornal promoveu um "libelo de sangue" com "mentiras cruéis destinadas a desacreditar as forças israelenses, o exército mais moral do mundo".

"Libelo de sangue" é um termo que surgiu na Idade Média para designar a falsa acusação de que judeus usavam sangue de crianças cristãs em rituais religiosos. Com o tempo, a expressão passou a ser usada para descrever situações em que teorias conspiratórias resultaram em perseguição, violência e morte de judeus.

Netanyahu cancela depoimentos à Justiça

Após três tentativas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conseguiu adiar por uma semana os depoimentos à Justiça nos processos em que é investigado por corrupção.