França restringe tráfego de veículos e fecha escolas por causa de onda de calor extremo

O secretário de segurança pública da França, Laurent Nuñez, anunciou a introdução de restrições de tráfego de veículos nesta terça-feira (1°) na região de Ile-de-France, onde fica Paris. A medida foi tomada diante das altas temperaturas registradas. Mais de 1.000 escolas também serão fechadas.

As altas temperaturas, com termômetros ultrapassando os 30° - e se aproximando dos 40° em algumas regiões - obrigaram as autoridades francesas e restringir o tráfego de veículos em Paris e arredores nesta terça-feira, dia que deve registrar o pico de calor da semana. O objetivo é tentar controlar a qualidade do ar na capital e arredores, que está sob alerta de poluição.

Para implementar a medida, as autoridades vão se basear no sistema Crit'Air, um certificado dado aos veículos para indicar o nível de poluição provocado por seus motores. Ele é representado por um adesivo colorido que os motoristas colam no vidro - como os usados para os pedágios. A etiqueta possui categorias que vão de 0 a 5, sendo 0 a mais limpa e 5 a mais poluente.