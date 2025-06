Onda de calor fecha escolas na Europa; termômetros devem passar dos 40°C

Ainda na Itália, "refúgios climáticos" foram instalados em Bolonha, e desumidificadores foram distribuídos a pessoas carentes em Ancona, região central do país.

"As ondas de calor na região mediterrânea tornaram-se mais frequentes e intensas nos últimos anos, com picos chegando a 37 graus ou mais nas cidades, onde o efeito de ilha de calor urbano aumenta ainda mais as temperaturas", observa Emanuel Piervitali, pesquisador do Instituto Italiano para a Proteção e Pesquisa Ambiental (ISPRA).

Mudanças climáticas

Segundo os cientistas, as ondas de calor recorrentes são uma consequência do aquecimento global e tendem a se tornar mais frequentes, duradouras e intensas.

De acordo com o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima da ONU), é "quase certo" que a frequência, intensidade e duração das ondas de calor aumentaram desde 1950 e continuarão a aumentar com o aquecimento global.

Em Portugal, várias regiões do sul do país, incluindo a capital Lisboa, estão em alerta vermelho até a noite de segunda-feira. O risco de incêndios também é máximo, como na Sicília, onde os bombeiros combateram 15 focos no sábado.