ONU pede para "reativar motor do desenvolvimento" durante conferência em Sevilha

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira (30) à comunidade internacional que "reative o motor do desenvolvimento" diante do "caos climático" e dos conflitos internacionais. A declaração foi feita durante a quarta conferência internacional sobre o financiamento do desenvolvimento, que termina quinta-feira (3) em Sevilha, na Espanha.

"Hoje, o desenvolvimento e seu grande catalisador, que é a cooperação internacional, enfrentam grandes obstáculos", alertou Guterres no primeiro dia do encontro. "Vivemos em um mundo onde a confiança está se desfazendo e o multilateralismo está sob forte pressão. Um mundo com uma economia estagnada, tensões comerciais crescentes e diminuição de orçamentos. Um mundo abalado por desigualdades, caos climático e conflitos desenfreados", continuou.

Nesse contexto, é necessário "acelerar os investimentos" e "reparar e reativar o motor do desenvolvimento", insistiu o chefe da ONU, convidando a comunidade internacional a "assumir a liderança", investindo em áreas de maior impacto, como educação e energias renováveis.