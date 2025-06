Wimbledon começa com calor surpreendente para tenistas e torcedores

A partida entre Carlos Alcaraz, número é do ranking, e o italiano Fabio Fognini foi interrompida por quinze minutos quando um espectador passou mal por causa do calor. O atual campeão de Wimbledon venceu o italiano por três sets a dois (5/7, 7/6 [7/5], 7/5, 2/6 e 6/1).

Vitórias brasileiras

Melhor tenista brasileira no ranking, Bia Haddad Maia venceu a eslovaca Rebecca Sramkova por dois sets a zero com parciais de 7/6 [9/7] e 6/4. O brasileiro João Fonseca, que estreou em Wimbledon nesta segunda-feira, derrotou o britânico Jacob Fearnley por três sets a zero com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 [7/5].