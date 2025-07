Boa fase da Embraer: após contrato com EUA, escandinava SAS anuncia compra de 55 aviões brasileiros

Os novos aviões, que devem começar a ser entregues em 2027, serão principalmente utilizados em voos dentro da região nórdica. Eles são descritos como mais econômicos em termos de consumo de combustível e mais silenciosos em comparação com os modelos anteriores da frota da SAS.

Este investimento representa o maior da empresa desde 1996, marcando um novo capítulo na história da companhia aérea. "É como um renascimento", celebrou Anko van der Werff.

Outros contratos

O anúncio escandinavo atesta uma boa fase da fabricante brasileira. Durante sua participação em meados de junho no Paris Air Show, o principal evento aeroespacial do mundo, no aeroporto francês Le Bourget, a Embraer anunciou um pedido confirmado de 60 aviões E-Jet E175 para a companhia aérea regional americana SkyWest, uma encomenda avaliada em US$ 3,6 bilhões (R$ 19,8 bilhões). O pedido, que também será entregue em 2027, inclui direitos de compra para 50 aviões adicionais, informou a empresa brasileira em um comunicado divulgado no terceiro dia do evento.

"Estamos felizes em continuar nossa relação de longa data com a SkyWest Airlines graças a este pedido importante. O avião E175 é a pedra angular da aviação regional na América do Norte", declarou Arjan Meijer, presidente-executivo da divisão de aviação comercial da Embraer. A SkyWest é a maior operadora do E175, com 263 aviões deste modelo.

Além desse contrato, na segunda-feira (30), o presidente do Paraguai, Santiago Peña, recebeu quatro de seis aviões Super Tucano comprados da companhia brasileira Embraer por US$ 105 milhões (R$ 573 milhões). Os aparelhos serão usados no combate de grupos criminosos e do narcotráfico. "É a melhor aeronave do mundo em sua categoria. São parte das forças aéreas de 20 países, incluindo a dos Estados Unidos", explicou o especialista e historiador Antonio Sapienza.