Calor extremo fecha topo da Torre Eiffel e aquece o Mediterrâneo como nunca antes

"Entre Perpignan e Gênova, e até o sul da Sardenha - as anomalias estão entre +4 e +5?°C. É muito", observa Thibault Guinaldo, pesquisador em oceanografia espacial do Centro Nacional de Pesquisas Meteorológicas (Météo France-CNRS) para o jornal.

"Estamos com dois meses de antecedência em relação ao que normalmente observaríamos", indicou o especialista, corroborado por outro cientista, entrevistado pelo Libé, que revelou que as temperaturas do mar atualmente estão entre 24,5 °C e 27,5 °C e que "para 7 de julho, a previsão é de 28,6?°C", próximo dos recordes registrados no ano passado.

No domingo, o superaquecimento da bacia mediterrânea estava em torno de 26?°C, quase 3?°C em relação à média. De acordo com os dados do programa europeu Copernicus, registrados no domingo e analisados pela Météo-France, o mar mediterrâneo nunca teve uma temperatura de superfície tão alta.

A reportagem do jornal de esquerda alerta ainda para o fato de que "o aquecimento gradual estaria "tropicalizando" o Mediterrâneo, fazendo com que populações de peixes e algas diminuam, enquanto espécies mais adaptadas ao calor se proliferam". Nos últimos anos, cerca de 1.200 espécies tropicais teriam entrado no Mediterrâneo pelo Canal de Suez, vindas do mar Vermelho e do mar Negro, já que a temperatura da água se tornou mais favorável para elas, explica o texto. Algumas dessas espécies são tóxicas e competem com espécies nativas do Mediterrâneo.

O calor acumulado pelo mar tem repercussões até no continente, onde acontecem as chamadas de noites tropicais. O climatologista Davide Faranda, specialista em eventos meteorológicos extremos, entrevistado pelo jornal, diz o "desequilíbrio preocupante" dos ecossistemas oceânicos não se limita às zonas costeiras. "Essa água muito quente funciona como uma bateria térmica, que libera calor e umidade, especialmente à noite, tornando as ondas de calor ainda mais difíceis de suportar, principalmente nas regiões litorâneas".