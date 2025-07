Controladores aéreos franceses convocam greve e afetam voos em Paris

A Direção-Geral da Aviação Civil (DGAC) francesa pediu nesta terça-feira (1º) às companhias aéreas que cancelem um quarto dos seus voos de partida ou chegada nos grandes aeroportos parisienses na quinta-feira (3), primeiro dia de uma greve dos controladores de tráfego aéreo.

Às vésperas das férias escolares de verão no hemisfério norte, a greve, iniciada por dois dos três mais importantes sindicatos de controladores de tráfego aéreo do país, que protestam especialmente contra a "falta estrutural de pessoal", afetará particularmente os aeroportos do sul da França. Com isso, a DGAC anunciou uma redução pela metade dos programas de voo em Nice, o terceiro maior aeroporto francês, bem como em Bastia e Calvi, na Córsega.

A administração, que busca adequar o número de controladores em seus postos ao volume de voos a gerenciar para evitar maiores perturbações, também solicitou o cancelamento de 30% dos voos de partida e chegada em Lyon, Marselha, Montpellier, Ajaccio e Figari, acrescentou em um comunicado.