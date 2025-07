Dez homens serão julgados em Paris pelo naufrágio de um barco de imigrantes no Canal da Mancha

Um décimo homem, com 16 anos na época do acidente, será julgado perante o tribunal de menores. A investigação judicial revelou uma "aliança de vários ramos do crime", trabalhando com "funções predefinidas" desde 2022, de acordo com a ordem dos juízes. De um lado, há uma "rede iraquiano-curda" responsável pela logística e, de outro, uma "rede afegã" responsável por encontrar candidatos interessados em migrar.

Conversas obtidas pelos investigadores detalham os contornos de uma organização violenta e com fins lucrativos ? um iraquiano, por exemplo, ameaçou intimidar seus "concorrentes", "explodindo o barco deles", para impedi-los de organizar travessias.

"Desastres naturais"

Conversas telefônicas dos acusados, gravadas enquanto eles estavam em suas celas após os indiciamentos, mostram que os responsáveis minimizam os riscos da ação e comparam as travessias fatais a "desastres naturais".

"Você tem mais experiência do que eu nessa área, aconteceu com você também", disse um dos supostos contrabandistas a outro homem ao telefone.

"Eu entendo perfeitamente. Ninguém o culpa, ninguém está dizendo que você os matou, mas você sabe que há limites a serem respeitados. Não se coloca 70 ou 80 pessoas em um barco", respondeu o homem.