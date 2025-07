Dinamarca assume presidência rotativa da União Europeia com foco em defesa e transição verde

As negociações do próximo orçamento que cobre o período 2028-2034 começam depois do verão europeu e a Dinamarca não pretende mais participar do grupo conhecido como os "Frugais", ao lado da Suécia, Holanda e Áustria, na defesa de políticas fiscais rigorosas. A presidência dinamarquesa da UE vai estar sob uma enorme pressão para, junto com Bruxelas, encontrar formas de financiar os esforços prometidos pelos aliados da Otan, em aumentar as despesas com defesa em 5% do PIB.

Mette Frederiksen disse que "é uma grande oportunidade para um pequeno país - como a Dinamarca - preparar o caminho para uma Europa mais forte" neste momento crucial da história do continente.

Disputa pela Groenlândia

Nos corredores de Bruxelas circula uma piada que diz que a Dinamarca está assumindo o comando do bloco europeu, só não se deve contar isso para o presidente americano, Donald Trump. Desde que voltou ao poder, Trump ameaça anexar a Groenlândia, um território ultramarino semi-autônomo que faz parte do país europeu, rico em recursos minerais e com localização estratégica no Ártico.

Recentemente, a Casa Branca mudou de tática e a ideia de anexação se transformou em um plano formal do governo dos EUA para adquirir a ilha.

O New York Times comentou que Trump, um ex-empresário do setor da construção civil em Nova York, pode ver a "compra da Groelândia" como um dos maiores negócios imobiliários da história.