Donald Trump diz que 'analisaria' proposta de deportar Elon Musk dos EUA

Donald Trump disse nesta terça-feira (1º) que "analisaria" a possibilidade de expulsar Elon Musk do país após as declarações inflamadas do homem mais rico do mundo contra o projeto de lei orçamentário que o presidente dos Estados Unidos acaba de aprovar no Congresso.

O bilionário republicano também disse que a Comissão de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), que o chefe da SpaceX e da Tesla liderou antes de deixar o cargo no final de maio, poderia atacar os subsídios governamentais concedidos às empresas de Elon Musk.

Quando um repórter perguntou se Trump estava considerando expulsar seu ex-companheiro de equipe, que nasceu na África do Sul, o chefe da Casa Branca respondeu: "Não sei. Teremos que analisar" essa opção.