Memorial online lembra 38 mil crianças japonesas mortas após bombardeios de Hiroshima e Nagasaki

Uma organização antinuclear laureada com o Prêmio Nobel da Paz lançou nesta terça-feira (1) um memorial online em homenagem às 38 mil crianças mortas nos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, com a aproximação do 80º aniversário desses ataques, em agosto.

O site apresenta cerca de 400 retratos que contam a vida dessas crianças e "a dor de seus entes queridos sobreviventes", informou a Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN), vencedora do Nobel da Paz em 2017.

"Compartilhando esses relatos comoventes, esperamos honrar sua memória e incentivar ações em prol da abolição total das armas nucleares ? uma tarefa cada vez mais urgente diante das crescentes tensões no mundo", afirmou a organização.