Primeira-ministra tailandesa, de 38 anos, é destituída do governo por Corte Constitucional

No ano passado, a Corte já havia destituído seu antecessor, Srettha Thavisin, com base no mesmo artigo sobre integridade. Naquela ocasião, as deliberações duraram mais de 80 dias.

Na manhã de terça, o rei aprovou a esperada reforma ministerial após a desistência de um partido da base governista. No novo gabinete, Paetongtarn deveria assumir o ministério da Cultura, mas sua permanência no governo agora é incerta.

Lesa-majestade

Um representante do principal partido de oposição, Move Forward [do inglês "movimento para a frente"], pediu a realização de novas eleições, dois anos após as últimas.

"Paetongtarn perdeu sua autoridade moral", disse à AFP Rangsiman Rome. "Dissolver a Assembleia é a solução."

No mesmo dia, começou o julgamento por lesa-majestade contra Thaksin, na presença do próprio.