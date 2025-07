Sobe para 36 número de mortos em explosão de fábrica na Índia; buscas seguem em andamento

Acidentes industriais são comuns na Índia, onde muitas empresas não cumprem as normas de segurança em vigor.

A fabricante de medicamentos disse que a explosão danificou a infraestrutura principal de fabricação e que as operações na unidade estão sendo temporariamente interrompidas.

O ministro-chefe da região Revanth Reddy, juntamente com os ministro indianos da Saúde, C. Damodar Raja Narasimha, o ministro do Trabalho, Vivek Venkataswamy, o ministro de TI e Indústrias, D. Sridhar Babu, e o ministro da Receita, Ponguleti Srinivas Reddy, inspecionaram o local e as operações de resgate na terça-feira.

Foi iniciada uma investigação para determinar a causa da explosão. Informações do The Hindu, indicam que a polícia distrital registrou um boletim de ocorrência identificando explosão dentro de três artigos do novo código penal da Índia (Bharatiya Nyaya Sanhita). Sendo eles: o Artigo 105; que trata da punição por homicídio culposo, o Artigo 110 trata da tentativa de homicídio, e o 117 que fala em crime de "causar lesão corporal grave voluntariamente".

