Chef estrelada vai preparar cardápio de astronauta francesa que vai ao espaço em 2026

A maior parte das refeições no espaço consiste, portanto, em alimentos enlatados ou liofilizados (especialmente desidratados), embalados em recipientes plásticos, que os astronautas podem escolher a partir de uma lista predefinida de opções fornecida pelas instituições.

Para adicionar variedade, pratos "bônus" são preparados para membros específicos da tripulação, representando cerca de um décimo do menu deles. Essa comida extra é personalizada de acordo com os gostos de cada um e, geralmente, elaborada em parceria com um chef de cozinha.

"Durante uma missão, compartilhar nossos pratos é uma forma de convidar nossos colegas a conhecerem melhor nossa cultura. É um momento de forte união para todos nós", explica a astronauta Sophie Adenot, 42 anos, cuja primeira missão a bordo da ISS está prevista para 2026.

Para enfrentar esse "desafio empolgante", a chef Anne-Sophie Pic revisitou pratos emblemáticos da gastronomia francesa por meio de quatro entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. A francesa foi considerada a melhor chef mulher da lista The World's 50 Best Restaurants [os 50 melhores restaurantes do mundo] em 2011. Pic foi também a primeira mulher a conquistar 3 estrelas Michelin, em 2018.

Cardápio elaborado

Entre os itens do cardápio estão, por exemplo, uma "bisque de lagosta, caranguejo e cominho-armênio", um "creme de panais com curry e haddock", uma "ave ao molho de pimenta de Voatsiperifery (Madagascar), fava tonka e polenta cremosa com queijo Comté" e um "creme de chocolate com flor de Cazette e café".