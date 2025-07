Onda de calor em Paris: rio Sena vira 'ar-condicionado' e esfria o Louvre

"É como no 'Batman'!", exclama um pedestre no elegante e turístico oitavo distrito de Paris, quando uma escada em espiral que leva à rede subterrânea de resfriamento emerge do chão.

A tecnologia não é nova. A sede das Nações Unidas em Nova York tem usado a água do East River para resfriamento desde a década de 1950.

Mas é necessário muito planejamento e construção, por isso esses sistemas eficientes e sustentáveis de resfriamento ainda são relativamente pouco comuns. Em Paris, porém, a rede cresceu consideravelmente nos últimos anos para enfrentar ondas de calor mais intensas e frequentes.

O processo funciona de maneira semelhante a uma rede de aquecimento urbano, mas ao contrário: o calor é transferido do ar para a água fria que é bombeada através dos tubos para os edifícios da cidade.

Mas, diferentemente do ar-condicionado convencional, não libera ar quente nas ruas, explica a Fraîcheur de Paris, que administra a rede de resfriamento do Sena e outras em Barcelona, Singapura e Dubai.

Economia

A empresa, copropriedade da companhia energética francesa Engie, afirma que o sistema também oferece economias significativas em consumo de eletricidade, uso de produtos químicos e emissões de dióxido de carbono.