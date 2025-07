Dalai Lama confirma que terá um sucessor, mas tibetanos temem interferência da China na escolha

Os tibetanos temem que a China queira nomear um sucessor, como indicaram as primeiras reações de Pequim, que considera o líder espiritual um rebelde separatista. Segundo Mao Ning, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores. "A reencarnação do Dalai Lama, do Panchen Lama e de outras grandes figuras budistas deve ser escolhida por sorteio em uma urna de ouro e aprovada pelo governo central".

Demanda popular

O líder espiritual nasceu em 6 de julho de 1935. Tenzin Gyatzo - seu verdadeiro nome - é, segundo a crença tibetana, a 14ª reencarnação do Dalai Lama. Em sua mensagem como parte das celebrações de seu aniversário, ele explicou que, nos últimos anos, recebeu inúmeros telefonemas da diáspora tibetana, de budistas da região do Himalaia, da Mongólia e de partes da Rússia e da China "pedindo a continuação da instituição do Dalai Lama". O carismático líder budista havia afirmado que a instituição do Dalai Lama só continuaria se houvesse demanda popular.

Ele e outros tibetanos vivem exilados na Índia desde que as forças chinesas reprimiram uma revolta na capital tibetana, Lhasa, em 1959. Agora, a diáspora teme que a China nomeie um sucessor para fortalecer seu controle sobre o vasto território invadido por Pequim em 1951.

Mas seu líder espiritual afirmou nesta quarta-feira que a responsabilidade pela nomeação de seu sucessor caberá ao escritório do Dalai Lama na Índia. "Reitero aqui que o Gaden Phodrang Trust tem autoridade exclusiva para reconhecer futuras reencarnações; ninguém mais tem autoridade para interferir neste assunto", afirmou.

O chefe do governo tibetano no exílio, Penpa Tsering, também reagiu às declarações de Pequim. "Nós condenamos a instrumentalização política pela China do tema da reincarnação [do Dalai Lama] e não aceitaremos nunca", disse ele.