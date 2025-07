Entre ameaças e recuos: o estilo Trump nas relações comerciais globais

Nas negociações com a China, Trump conseguiu uma trégua tarifária de 90 dias, evitando aumentos imediatos e abrindo espaço para discussões sobre matérias?primas estratégicas, como as terras raras, o que, por ora, acalmou os mercados e gerou fôlego político. Ainda assim, sua estratégia de alternar ameaças e recuos, apelidada por investidores de Wall Street de "TACO Trade" (Trump Always Chickens Out), mina a credibilidade: ao impor tarifas altas, recuá-las sob pressão e depois retomá-las, ele gera instabilidade para empresas e consumidores.

Com relação à Índia, Trump deixou claro que energias estão voltadas para um "acordo muito grande", especialmente após se reunir com Narendra Modi. A Índia, por sua vez, ofereceu eliminar tarifas sobre commodities como amêndoas, pistaches e nozes, além de estender tratamento preferencial a setores estratégicos como energia, automóveis e defesa. Esse avanço mostra coordenação entre os líderes e um comprometimento bilateral.

Porém, os problemas persistem. A mais recente rodada de negociações enfrentou impasses graves: divergências sobre tarifas em autopeças, aço e produtos agrícolas ameaçam bloquear o acordo com prazo até 9 de julho. Além disso, Trump pressiona por cortes profundos de tarifas indianas em soja, milho, automóveis e bebidas, exigindo também redução de barreiras não?tarifárias, o que os indianos consideram excessivo. Sem a aprovação da TPA (Trade Promotion Authority) pelo Congresso, Trump não tem mandato claro para reduzir tarifas unilateralmente, o que fragiliza sua posição.

Também há fatores internos na Índia: o partido opositor cobra maior transparência, enquanto temores sobre concessões em áreas sensíveis, como segurança fronteiriça relacionada ao Paquistão, criam tensão política.

No caso da União Europeia, Trump adiou sua ameaça de tarifas de até 50% até 9 de julho, mas deixou claro que carros, aço e alumínio estão na mira. A UE, por sua vez, está aberta a negociar, mas ressalta que "all options remain on the table", ou seja, retaliações de até € 95 bilhões estão preparadas se o acordo não for equilibrado. Internamente, Alemanha pressiona por um acordo rápido para proteger sua indústria automotiva, enquanto a França rejeita termos assimétricos, o que deixa o consenso europeu ainda instável.

No fim das contas, Trump vem tentando ser eficaz ao usar a tensão tarifária como instrumento de negociação: ele pressiona parceiros e usa o tempo a seu favor. Contudo, sua inconsistência (ameaça, recua, ameaça de novo), os termos exigentes e a falta de legitimidade no processo (como no caso da Índia, sem TPA) corroem sua reputação como negociador confiável. Com Modi, houve avanços reais, mas também falhas críticas que podem estacionar o acordo. Já com a UE, o futuro depende de Trump repetir uma tática coercitiva ou partir para um compromisso mais estruturado, antes que o prazo de 9 de julho chegue sem perspectivas claras.