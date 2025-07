Governo do Irã suspende cooperação com Agência Internacional de Energia Atômica

O Irã suspendeu oficialmente sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) na quarta-feira (2). Teerã intensificou as acusações contra a organização, desde os bombardeios de Israel e Estados Unidos à infraestrutura nuclear do país.

Em 25 de junho, um dia após o cessar-fogo que encerrou 12 dias de guerra com Israel, o Parlamento iraniano aprovou por ampla maioria um projeto de lei que suspende a cooperação entre a República Islâmica e a agência da ONU.

A lei foi posteriormente aprovada pelo Conselho dos Guardiões, o órgão responsável por revisar a legislação no Irã, antes de ser ratificada pelo presidente iraniano Massoud Pezeshkian, entrando assim em vigor.